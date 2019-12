Auszeichnungen für luxemburgische Künstler

«In diesem Jahr habe ich fast 90 Konzerte gegeben, sei es mit Seed To Tree, meiner Band, oder mit Bartleby Delicate, meinem Soloprojekt», schwärmte Georges Goerens, der Kopf von Seed To Tree. Die luxemburgische Gruppe erhielt den Music LX Award in der Kategorie «Pop/Rock/Electro/Urban», nachdem sie im vergangenen Frühjahr ihr Album «Proportions» veröffentlicht hatte.

In der Jazz-Kategorie war es Dock In Absolute, die innerhalb von drei Jahren den zweiten Preis abräumten. Das Trio unter der Leitung von Jean-Michel Koch spielte 2019 mit seinem deutlich experimentelleren Album «Unlikely» rund 40 Konzerte. «Wir haben die Welt bereist, Flugzeuge verpasst, einen Bass verloren. Es war ein ereignisreiches Jahr, mit viel Arbeit und sehr wenig Schlaf», sagte der Pianist und Leiter der Gruppe.

Darüber hinaus wurde dem Orchestre Philharmonique de Luxembourg der Preis in der Kategorie Klassik verliehen, welches erstmals in Lateinamerika unterwegs war und 18 Termine auf der ganzen Welt spielte, davon auch einen in der Elbphilharmonie in Hamburg.

Insgesamt nahm die Zahl der Konzerte luxemburgischer Gruppen und Künstler im Jahr 2019 weiter zu, mit 1181 Auftritten weltweit, davon 367 in Deutschland, 160 in Frankreich und 137 in Belgien. Darüberhinaus wurden 32 Alben von lokalen Bands und Künstlern auf den Markt gebracht.

(Cédric Botzung/L'essentiel)