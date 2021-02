Grundschüler in Schifflingen starten mit Corona-​​Test

Der Rückkehr zur Schule wird am Montag vor allem in den Grundschulen von Schifflingen besonders werden. Anstelle eines normalen Schulbetriebes, wartet auf die Schüler erst einmal ein Corona-Test. «Auf der Grundlage einer Analyse des Infektionsgeschehens an den Schulen Albert Wingert, Nelly Stein und Lydie Schmit und der aktuellen Situation hat das Gesundheitsamt der Gemeinde empfohlen, zusätzliche Präventionsmaßnahmen zu ergreifen», heißt es in einer Pressemitteilung des Bildungsministeriums vom Donnerstag.

Für Montag ist daher ein groß angelegter Screening-Test der gesamten Schulgemeinschaft der betroffenen Schulen geplant, der von den Teams des Nationalen Gesundheitslabors (LNS) auf dem Schulgelände organisiert wird. Die Regionaldirektion wird die Eltern informieren.

Die Schüler werden daher bis einschließlich Dienstag im Fernunterricht bleiben. Die Maison Relais in Schifflingen bleiben während dieser Zeit ebenfalls geschlossen. Die betroffenen Eltern können Urlaub aus familiären Gründen beantragen. Schüler, die negativ getestet wurden, nehmen ab Mittwoch wieder am Unterricht teil.

(ol/L'essentiel )