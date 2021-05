G4S blickt gelassen auf Einsatz im Bahnhofsviertel

Das Sicherheitsunternehmen G4S Luxembourg startete am vergangenen Samstag in seine neue Partnerschaft mit der Stadt Luxemburg. Der sechsmonatige Einsatz führt die Securitys der Firma ins Bahnhofsviertel, die Oberstadt und nach Bonneweg, wo sich insgesamt zwölf Personen vor Ort abwechseln werden, so Geschäftsführer Laurent Jossart. «Wir sind sehr stolz, dass wir diesen Auftrag an Land ziehen konnten, wir verspüren keinen besonderen Druck», so Jossart weiter. «Das ist unser Geschäft und wir können auf erfahrene Mitarbeiter zählen, die mit den Situationen vertraut sind, denen sie in den kommenden Monaten begegnen werden. Außerdem haben wir bereits mit der Police Grand-Ducale zusammengearbeitet», ergänzt der Geschäftsführer.

Aktuell greift bei G4S Luxembourg ein Sozialplan – maximal 60 Entlassungen soll es unter den 1200 Mitarbeitern geben. «Die Corona-Krise hat unsere Aktivitäten beeinträchtigt und wir mussten einen Rückgang der Nachfrage hinnehmen», erklärt er. Unter anderem fehlten die Veranstaltungen und Demonstrationen. Um die Krise zu überstehen, setzte G4S Luxembourg auf Kurzarbeit: «Wir konnten auf 13.000 Stunden Kurzarbeit pro Monat zurückgreifen.» Trotz der Krise stellte das Unternehmen neue Arbeitskräfte wie beispielsweise Hundeführer ein.

(fl/L'essentiel)