Benzinpreis steigt kontinuierlich an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Diese Nachricht wird viele Autofahrer nicht freuen: Das Benzin wird am Samstag, 0 Uhr, an den Zapfsäulen des Landes wieder etwas teurer. Der Preis befindet sich seit Mitte Januar im Höhenflug. Der Liter 95er-Sprit wird um 1,6 Cent teurer und kostet dann 1,219 Euro, die 98er-Variante verteuert sich um 2,5 Cent und schlägt dann mit 1,311 Euro zu Buche. Am Dieselpreis ändert sich vorerst nichts.

(L'essentiel)