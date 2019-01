Mitarbeiter klagen über schlechte Bedingungen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Seit dem Rücktritt des ehemaligen Direktors Enrico Lunghi im November 2016 befindet sich das Mudam in der Krise. Ein anonym verfasster Brief an die Geschäftsführung sorgt nun für neue Schlagzeilen.

Der Autor klagt darin über schlechte Arbeitsbedingungen und spricht von einem Team, das durch eine «ständig wachsende Belastung und zunehmendem Druck» erschöpft sei. Zudem haben seit 2018 bereits fünf Personen gekündigt, auch eine «für das Mudam wichtige Person» sei kürzlich zurückgetreten. Auf Nachfrage von L’essentiel bestätigte das Mudam die Kündigungen der in dem anonymen Brief genannten Personen – äußerte sich allerdings nicht zu den Ursachen.

« Die Anliegen der Mitarbeiter müssen gehört werden »

Das Mudam befinde sich derzeit in einer «wichtigen Übergangsphase. Das Team leistet viel Arbeit. Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, uns auf Neueinstellungen zu konzentrieren», erklärt Suzanne Cotter, Direktorin des Mudams.

Kulturministerin Sam Tanson bereitet die jüngste Entwicklung ebenfalls Sorgen. Nicht nur weil das Museum für moderne Kunst erst 2018 vom Staat eine Finanzspritze von 7,1 Millionen Euro erhielt: «Auch wenn ich mich nicht in das Tagesgeschäft des Mudams einmischen möchte, nehme ich diese Angelegenheit sehr ernst. Denn die Mitarbeiter sind beunruhigt. Das Mudam ist eine wichtige Institution in Luxemburg und es ist wichtig, dass die Anliegen der Mitarbeiter gehört werden», so die Ministerin.

(Gaël Padiou/L'essentiel)