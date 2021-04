Luxlait setzt voll auf die Photovoltaik

Die neue Photovoltaikanlage auf dem Dach von Luxlait gehört zu den größten des Landes. Die Molkerei mit Hauptsitz in Roost, in der Gemeinde Bissen, weihte die Anlage am Freitag im Beisein von Umweltministerin Carole Dieschbourg und Energieminister Claude Turmes (beide Déi Gréng) ein.

5391 Solarpaneele, verteilt auf eine Fläche von 14.000 Quadratmeter, damit nutzt Luxlait fast die gesamte nutzbare Dachfläche für sein eigenes «Kraftwerk». Hier können 1,61 Mwh Ökostrom erzeugt werden, wodurch die Molkerei 10 Prozent des eigenen Jahresverbrauchs decken kann. Die Leistung entspricht dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 535 Haushalten.

«Verantwortungsvoll produzieren »

«Unser Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft ist eine der Schwerpunkte unserer Unternehmensentwicklung», sagt Gilles Gérard, CEO von Luxlait. «Wir müssen es zu einer Art Frage der Ehre machen, verantwortungsvoll zu produzieren und dabei unsere Umwelt zu schonen». Gleichzeitig betont Gérard, sei es das Ziel die Wege zwischen den Milchsammelstellen, der Produktion und dem Vertrieb kurz zu halten.

Im Januar diesen Jahres musste für den Anschluss des Kraftwerkes an das Netz die Produktion im Werk für acht Stunden stillgelegt werden. Kein leichtes Unterfangen, wie die Geschäftsführung betont. Für den Aufbau der Anlage sind in den letzten zwei Jahren 1,4 Millionen Euro aus Eigenmitteln investiert worden.

(fl/L'essentiel )