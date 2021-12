Amnesty will Zwischenfälle vermeiden

Einige Corona-Maßnahmengegner wollen am Freitag an der von Amnesty International Luxemburg organisierten Demonstration in der Hauptstadt teilnehmen. Das kündigten einige der Impfgegner in den sozialen Netzwerken an. Zudem sind weitere Proteste für Samstag und Sonntag geplant. Amnesty plant für Freitag einen Fackelmarsch zum Tag der Menschenrechte durch Luxemburg-Stadt.

Auf Nachfrage von L'essentiel nahm Amnesty Luxemburg am Montag Stellung zur Ankündigung der Maßnahmengegner. Dabei zog Direktor Olivier Pirot eine klare rote Linie: «Als Menschenrechtsorganisation verteidigen wir das Recht auf freie Meinungsäußerung und friedliche Versammlung», betonte Pirot gegenüber L'essentiel. Man halte es daher für legitim, dass die Corona-Maßnahmen öffentlich kritisiert werden können, auch bei einer Straßendemonstration.

Klare Position von Amnesty International

Man müsse jedoch feststellen, dass «überall dort, wo dieses Recht ausgeübt wird, eine sehr große Meinungsvielfalt herrscht und einige Teilnehmer Rhetoriken und Ideologien unterstützen, die stigmatisieren, ausgrenzen und in völligem Widerspruch zu den Menschenrechten stehen».

Die Position von Amnesty International zu Corona-Maßnahmen sei klar, erklärt Pirot. Die Regierungen seien verpflichtet, wirksame Maßnahmen zum Schutz, zur Bekämpfung und zur Eindämmung von Pandemien zu ergreifen, um das Recht auf Gesundheit für alle zu gewährleisten.

Verhältnismäßigkeit muss gewahrt bleiben

«Manchmal sind Eindämmungsmaßnahmen notwendig und können vorübergehend bestimmte Freiheiten einschränken. Mehrere internationale Instrumente erlauben solche vorübergehenden Einschränkungen, sofern sie eine gesetzliche Grundlage haben, ein legitimes Ziel verfolgen, notwendig sind und in einem angemessenen Verhältnis stehen».

Die Organisation weist darauf hin, dass sie bei ihrem Fackelzug «die Personen und Gruppen, für die wir uns im Rahmen der Kampagne ‹Write for Rights› einsetzen, ins Rampenlicht stellen» will. Man werde Beiträge und Banner für die Demonstration vorbereiten, die auf schwere Fälle von Menschenrechtsverletzungen hervorheben sollen. Denen die von der Kampagne unterstützten Personen und Gruppen ausgesetzt sind. «Wir möchten, dass diese Botschaft nicht verwischt wird», unterstreicht Pirot.

Er versichert zu dem, dass Amnesty bei dem Fackelzug darauf achten werde, dass alle Sicherheitsvorkehrungen gegen Corona eingehalten werden. Das betreffe das Tragen von Masken genauso wie die Abstandsregeln. «Wir werden unsere Verantwortung im Hinblick auf die Entwicklungen in den kommenden Tagen wahrnehmen», sagte Pirot zum Schluss.

(NM/L'essentiel)