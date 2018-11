Unfallrate in Luxemburg bleibt weiterhin hoch

In Luxemburg passieren mehr Autounfälle mit Todesfolge als im europäischen Durchschnitt. Dies ergab eine am Freitag vom Eurostat-Institut veröffentlichte Studie. Innerhalb dieser wurde im Bezug auf die Sterblichkeitsrate in jeder Region Europas pro Million Einwohner Vergleich gezogen. In Luxemburg wurden 2016 56 Todesfälle pro Million Einwohner gezählt. Der europäische Durchschnitt lag bei 50 Unfalltoten.

Innerhalb der EU ist ein starkes Gefälle zu vermerken. Dies sei hauptsächlich auf den Zustand des Straßennetzes zurückzuführen. Die am stärksten von tödlichen Unfällen betroffene Region war Severozapaden im Nordwesten Bulgariens mit insgesamt 153 Todesfällen pro einer Million Einwohner. Es folgten Alentejo im Süden Portugals (142) und die Provinz Luxemburg in Belgien (138).

Das Schlusslicht der Studie bildet die Wiener Region. In der österreichischen Hauptstadt kam es 2016 zu zehn Autounfällen mit Todesfolge. Die Daten für 2017 werden erst im Frühjahr verfügbar sein.

(L'essentiel)