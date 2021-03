«Frauen bringen das nötige Feingefühl mit»

Seit drei Jahren arbeitet Ana in einer Sicherheitsfirma in Luxemburg. Den Beruf hat sie zufällig entdeckt und tatsächlich arbeiten in dieser Branche mehr Frauen, als man vielleicht annehmen würde.

«Ich glaube nicht, dass die Arbeit im Sicherheitsbereich sich ausschließlich an Männer richtet. Ob Mann oder Frau, wir sind in erster Linie Sicherheitsagenten», erklärt die junge Frau. Sie bemerke allerdings, dass es nicht immer einfach sei, als Frau ernst genommen zu werden. Sie würden oft als schwach wahrgenommen werden. Ein ungerechtfertigtes Vorurteil, wie Ana findet. «Die Leute wollen uns testen. Als Frau muss man sich durchsetzen, um respektiert zu werden», schildert sie ihren Alltag.

Ein «Austausch von Kenntnissen»

Ihre Arbeit beschreibt sie als vielseitig, je nach Standort für Frauen sogar noch abwechslungsreicher als für männliche Kollegen. «An meinem Arbeitsplatz muss ich Kunden empfangen und begleiten, aber auch rund um die Uhr das Gebäude überwachen und schützen. Zudem habe ich einen Erste-Hilfe-Kurs besucht und habe gelernt, einen Feuerlöscher zu bedienen», erzählt sie.

Für Ana ginge es zudem nicht um Machtverhältnisse, sondern um einen «Austausch von Kenntnissen» zwischen Kollegen – hier könne jeder seinen Beitrag leisten. Das Klischee, des Männerberufs hafte aber auch heute noch an Jobs der Sicherheitsbranche. Ana bricht damit, und erklärt, dass die Präsenz von Frauen unverzichtbar sei: «Meiner Meinung nach bringen Frauen das nötige Feingefühl in die Branche. Wir haben einen sechsten Sinn. Das ist immer gut».

«Wir stehen nicht nur rum»

Seit der Coronakrise ist Ana täglich an der Front. Obwohl sie sich wieder nach mehr Normalität sehne, schätze sie sich glücklich, überhaupt noch einen festen Arbeitsplatz zu haben. «Die Arbeitswelt ist virtueller geworden und der menschliche Kontakt bleibt in diesen Zeiten leider auf der Strecke. Wenn ich aber an diejenigen denke, die ihre Arbeit verloren haben, wird mir bewusst, wie glücklich ich mich schätzen kann.»

Es sei eine komplizierte Zeit, in der allerdings Berufe, die die Menschen vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatten, in den Vordergrund gerückt seien. So wie ihrer. «Mit der Coronakrise haben die Leute festgestellt, dass wir nicht nur rumstehen, sondern etwas Nützliches machen. Wir sind da, weil man uns braucht, und wir stehen immer zur Verfügung», so Ana.

Zusätzlich zu ihren üblichen Einsätzen wurden Sicherheitskräfte während der Pandemie unter anderem vor Apotheken, Krankenhäusern und Parkhäusern eingesetzt, um den Zustrom von Menschen besser zu bewältigen. «Die Leute respektieren die Ärzte, Krankenpfleger und Polizisten im Einsatz. Dabei sollten sie nicht vergessen, dass wir aus demselben Grund da sind: Wir kümmern uns um ihr Wohlergehen und ihren Schutz», beschreibt sie abschließend ihre Hauptaufgabe.

(L'essentiel/sl)