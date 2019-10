Luxemburg ist auf der Frankfurter Buchmesse

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Großherzogtum ist aktuell bei der größten Buchmesse der Welt, der Frankfurter Buchmesse. Der luxemburgische Stand ist am Mittwoch in Anwesenheit von Kulturministerin Sam Tanson (Déi Gréng) eingeweiht worden. «Wir tragen dazu bei, dass Luxemburg als literarisches Land wahrgenommen wird», teilte die Ministerin in einer Erklärung mit.

Konkret ist der 64 Quadratmeter große Stand in zwei Teile aufgesplittet. Auf der einen Seite präsentieren sich die neun Verleger, auf der anderen werden die Neuerscheinungen aus Luxemburg dargeboten. Insgesamt 170 Bücher aus Luxemburg sind hier zu entdecken. Die Frankfurter Buchmesse, die am Mittwoch eröffnet wurde, geht noch bis Sonntag.

(L'essentiel)