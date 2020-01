Reformpläne zur Pressehilfe werden konkreter

Traditionell ist der Januar der Monat der Neujahrsempfänge. Am diesem Dienstag hatte Staats- und Medienminister Xavier Bettel (DP) die Luxemburger Presse zum Neujahrsempfang geladen. Neben Bettel sprach auch die Journalistin Ines Kurschat als Präsidentin des Presserates zu den geladenen Gästen. Bettel hob in seiner Rede die Bedeutung der Medien für eine funktionierende Demokratie hervor. Er kündigte an, seine Regierung wolle die Reform der Pressefinanzierung im Frühjahr auf den Instanzenweg schicken.

Kurschat ging in ihrer Rede auf die angespannte wirtschaftliche Lage in der Luxemburger Medienlandschaft ein. So erwähnte sie Le Jeudi als Beispiel, für eine Zeitung die auf dem Markt im Großherzogtum nicht überlebt hat. Dabei unterstrich die Präsidentin auch die Wichtigkeit der Pressefinanzierung als Instrument zur Sicherung der Medienvielfalt. Sie verband mit der anstehenden Reform aber auch die Forderung nach mehr Transparenz vonseiten der öffentlichen Verwaltung. Luxemburg hinke im Vergleich zu den deutschen Nachbarländern hinterher.

(lh/L'essentiel)