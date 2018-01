Pendler-​​Ärger über neue Busrouten in der Stadt

Die Ankunft der Tram und die Änderungen im öffentlichen Verkehr haben (noch) nicht für alle Pendler Verbesserungen gebracht. Bus-Passagiere in der Hauptstadt müssen seit Dezember teilweise unnötige Umwege in Kauf nehmen, um auf den Kirchberg zu kommen. Auch Anwohner klagen, weil die Stadt- und Regionalbusse dort nun durch den Boulevard Konrad Adenauer rauschen – während die Straßenbahn in aller Ruhe ihre Runden auf der Avenue John F. Kennedy dreht.

Patrick Goldschmidt, bei der Stadt Luxemburg für Mobilität verantwortlich, bestätigt, dass es Beschwerden gegeben habe. Auch er stellt fest, dass derzeit «extrem viele Busse» über den Boulevard Adenauer düsen: «Wir führen Gespräche mit dem Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur, um mögliche Änderungen zu diskutieren. Die Situation wird sich aber verbessern, wenn im Juli der neue Bus-Tram-Umsteigepunkt an der zentralen Place de l'Étoile fertiggestellt wird.» Ab dann können Pendler mit der Straßenbahn von den Ausstellungshallen über das Glacis bis ins Zentrum fahren – und zwar ohne nerviges Umsteigen.



Das neue Konzept für den öffentlichen Nahverkehr auf dem Kirchberg. Quelle: mobiliteit.lu

Ministerium bittet um Geduld

Dany Frank, Sprecherin des Ministeriums, teilt auf Nachfrage mit: «Wir wissen von den Problemen der Anrainer am Boulevard Adenauer und stehen auch in Kontakt mit ihnen. Wir nehmen ihre Anmerkungen sehr ernst und sind dabei zu analysieren, was wir eventuell an Verbesserungen herbeiführen können.»

Die Situation werde sich laut Angaben der Sprecherin in den nächsten Jahren entspannen – spätestens im Frühjahr 2020, wenn die Tram ab der Luxexpo durch das Zentrum bis zur Gare Centrale fährt und RGTR-Busse auf dieser Strecke nicht mehr unterwegs sein werden. Wie berichtet werden Regionalbusse in den nächsten Jahren sukzessive aus dem Stadtbild verdrängt.

Doch bis es so weit ist, wird weiter am Busfahrplan herumgedoktert: Ab Montag, den 19. Februar, direkt nach den Karnevalsferien, wird der Fahrplan der AVL-Linien 21 und 22 angepasst. Grund dafür ist die Eröffnung des neuen Lycée Vauban. Insgesamt 2400 Schüler ziehen in den neuen französischsprachigen Campus am Ban de Gasperich. Details zum neuen Fahrplan lesen Sie auf vdl.lu.



(jt/L'essentiel)