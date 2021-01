Lex Delles sagt verkaufsoffene Sonntage ab

Mittelstandstandsminister Lex Delles hat die Genehmigungen für Sonntagsöffnungen im Winterschlussverkauf 2020/2021 zurückgezogen. Wie das Ministerium am Donnerstag in einer Mitteilung erklärt, sind die Sonntage, des 24. und 31. Januars sowie die Sonntage am 7. und, 14. Februar betroffen.

Der Minister für den Mittelstand betont, dass die Maßnahmen «zum Schutz der Gesundheit der Bürger» und zur Eindämmung des Coronavirus beschlossen worden seien. So sollten vor allem nicht unbedingt notwendige Fahrten und Einkäufe einschränkt werden. «Dies gilt besonders während der Verkaufszeiten, wenn sich viele Bürger die Zeit nehmen, durch die Geschäfte zu schlendern, daher ist es notwendig, soziale Interaktionen weiter einzuschränken», wird Minister Delles in der Mitteilung zitiert.

« Das Gesundheitsargument hält einer sachlichen Analyse nicht stand »

Der Winterschlussverkauf sollte ursprünglich am 2. Januar beginnen, wurde aber dann auf Mittwoch, den 20. Januar verschoben und läuft dann unter strengen Bedingungen bis zum 17. Februar: Maskenpflicht, Abstands- und Hygienemaßnahmen sowie mit begrenzter Zahl von Kunden in den Geschäften. (Ein Kunde pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche oder maximal zwei Kunden bei weniger als 20 Quadratmetern.)

Diese Nachricht erfreut die Ladenbesitzer nicht, die ohnehin schon vom 26. Dezember bis zum 11. Januar geschlossen waren, um die Pandemie einzudämmen. Der luxemburgische Handelsverband (Confédération luxembourgeoise du commerce, CLC) prangert die Entscheidung als «unverständlich» an. «Das Gesundheitsargument hält einer sachlichen Analyse nicht stand», beklagt der Handelsverband.

«Sonntagsöffnungen ermöglichen es, den Kundenansturm auf einen zusätzlichen Tag zu verteilen, wodurch die durchschnittliche Kundendichte in den Geschäften verringert wird», argumentiert der Verband, der davon ausgeht, dass sich deshalb samstags mehr Menschen in den Geschäften aufhalten werden. Außerdem wird befürchtet, dass Kunden aus Luxemburg ihre Sonntage in Frankreich verbringen werden, wo Sonntagsöffnungen noch erlaubt sind und wo das Virus noch sehr präsent ist. «Unsere Ladenbesitzer müssen so schnell wie möglich ihre Lagerbestände abbauen, um das Geld zurückzubekommen». Außerdem wären sie «gut organisiert» und hielten «strenge Regeln ein, die ein hohes Maß an Sicherheit bieten».

