«Mehr Zeit mit der Familie»: SES-​​Chef Sabbagh geht

Überraschender Wechsel im Vorstand des Satellitenbetreibers: Nachdem Karim Michel Sabbagh angekündigt hat, SES zu verlassen, ist Steve Collar zum Präsidenten und CEO des weltweit führenden Satellitenbetreibers mit Sitz in Betzdorf bestellt worden. Collar tritt am 5. April in die neue Funktion ein, zum selben Datum übernimmt Andrew Browne die Rolle des Finanz-Vorstands. Der bisherige CFO Padraig McCarthy geht dieses Jahr in Rente.

Der Brite Steve Collar wird neuer Vorstandschef von SES. Der Brite Steve Collar wird neuer Vorstandschef von SES.

Collar ist aktuell Generaldirektor der Unternehmenssparte SES Networks. Andrew Browne war bis vor kurzem Finanzchef von O3b Networks und bereits zwischen 2010 und 2013 Finanzdirektor von SES. «Beide werden in den kommenden Wochen eng mit Karim Michel Sabbagh zusammenarbeiten, um eine nahtlose Übergabe zu gewährleisten», heißt es in einem Communiqué von SES. Der Vorstand habe die Entscheidung von Karim Michel Sabbagh akzeptiert, «aus seiner Funktion als President & CEO auszuscheiden, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen und neue Interessen zu verfolgen».

«Fähigkeiten von Weltklasse»

SES-Verwaltungsratspräsident Romain Bausch sagte: «Wir freuen uns sehr, Steve und Andrew als nächsten CEO und CFO willkommen zu heißen. Sie haben beide langjährige Erfahrung bei SES und in der Satellitenbranche, besonders auch als Architekten von O3b, dem am schnellsten gewachsenen und erfolgreichsten Satelliten-Start-up.»

Über den Weggang von Sabbagh meinte Bausch: «Karim hat die strategische Positionierung von SES in einem sich schnell wandelnden Umfeld gelenkt, hat mit dem Führungsteam Fähigkeiten von Weltklasse geschaffen und unsere Geschäftstätigkeit und Organisation so strukturiert, dass sie eine vollständige Umsetzung unserer Strategie erlauben.» McCarthy wiederum habe «einen enormen Beitrag zum Erfolg von SES geleistet, seit er 1995 ins Unternehmen eingetreten ist».

(L'essentiel)