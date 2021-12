Sieben Zentimeter Schnee – Warnstufe gelb

Nachdem bereits am Donnerstag im Großherzogtum Schneeflocken gefallen sind, wird der Schnee am Freitagmorgen in Luxemburg den Autofahrern erneut das Leben schwer machen. MétéoLux hat für den Zeitraum zwischen 6 Uhr und 14 Uhr die gelbe Warnstufe ausgerufen (potenzielle Gefahr). Sie gilt für das ganze Land. «Zwischen zwei und vier Zentimeter werden erwartet und in den Ardennen sind lokal fünf bis sieben Zentimeter möglich», so die Wetterexperten.

Gegen Nachmittag sollen die Niederschläge bis auf einige lokale Schauer allmählich nachlassen. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen -1 Grad und 1 Grad, am Nachmittag zwischen 1 Grad und 4 Grad. Für das Wochenende erwarten die Meteorologen ähnliche Temperaturen.

(pp/L'essentiel)