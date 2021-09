Luxemburg sucht den Exit-​​Plan aus der Pandemie

Dänemark hat es vorgemacht und alle Corona-Beschränkungen aufgehoben. Doch wie sieht die Strategie des Großherzogtums aus, um die Krise – und damit alle Beschränkungen und Maßnahmen – hinter sich zu lassen?

«Aktuell hat die dritte Dosis für gefährdete und vor allem ältere Menschen Priorität», erklärte der Direktor der Gesundheitsbehörde, Jean-Claude Schmit, ebenso wie «die erste Dosis für alle, die noch nicht geimpft sind.» Denn oberstes Ziel ist immer noch, «eine signifikante Impfquote in der Bevölkerung zu erreichen, und wir sind noch nicht in einer optimalen Position», erklärte Schmit.

Impfpflicht «wird regelmäßig neu bewertet»

Obwohl das Thema heiß diskutiert wird, wie eine aktuelle Petition beweist, steht eine Impfpflicht noch nicht auf der Tagesordnung. «Sie wird regelmäßig neu bewertet», erklärt Gesundheitsministerin Paulette Lenert, «im Moment ist es aber unser Ziel ist es, mit den Impfungen voranzukommen.» Zumal das Beispiel Dänemark (Impfquote von 80 Prozent und der Aufhebung aller Maßnahmen) gezeigt habe, dass es funktionieren kann. «Im Idealfall kommen wir an diesen Punkt: Wir werden eine ausreichend hohe Impfquote haben, um all diese Diskussionen zu beenden», betonte Lenert.

Ebenso wenig wie die Impfpflicht steht derzeit die dritte Dosis für alle auf der Agenda. «Wir haben noch keinen offiziellen Vorschlag, aber es ist kein Geheimnis, dass alle Forscher daran arbeiten», sagte Lenert am Montag. Derzeit lägen dem Obersten Rat für Infektionskrankheiten (CSMI) noch keine Erkenntnisse über den Nutzen vor. «Sie nehmen sich die Zeit», sagte Lenert, «und wenn sie dann die dritte Dosis empfehlen, bin ich sicher, dass sie über genügend wissenschaftliche Grundlagen verfügen, um ihre Entscheidung zu treffen».

«Wir können auch nicht ewig im Pandemie-Modus bleiben»

Ob es auch in Luxemburg funktioniert, bleibt vorerst offen. Für Paulette Lenert steht aber auch fest: «Wir können auch nicht ewig im Pandemie-Modus bleiben.» Deshalb hoffe die Gesundheitsministerin, «im Modus der Überzeugung weiterzumachen, dass sich möglichst viele Menschen solidarisieren und dass wir das einfach durchstehen können», sagte sie.

In der ersten Phase sei jedoch nicht vorgesehen, etwas durchsetzen. Würde die erforderliche Quote nicht so schnell erreicht wie erhofft, würde die Regierung dennoch auf Covidcheck setzen, «statt eine Impfpflicht einzuführen», sagte Lenert. «Wir müssen weiterleben», sagte sie. «Wenn die Impfquote nicht erreicht wird, dann bietet immer noch der Gesundheitspass Möglichkeiten der Normalität. Wir hatten viele Monate Zeit, uns daran zu gewöhnen.»

(nm/L'essentiel)