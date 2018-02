Das Autofestival zieht positive Bilanz

Artikel per Mail weiterempfehlen

Beim diesjährigen Autofestival freuten sich Autohäuser besonders am vergangenen Wochenende über zahlreiche Besucher. Jean-Louis Rigaux, Direktor des Autohauses Pirsch in der Luxemburger Hauptstadt sagte: «Wir haben festgestellt, dass die Käufer oft morgens kommen. Meistens mit einer klaren Vorstellung, was sie wollen.»

Die gleiche Beobachtung machte auch Jacques Wagner, Direktor des Autohauses Citroën Étoile in Gasperich. «Der Umsatz fiel gegenüber dem Vorjahr besser aus. Die Kunden bevorzugen neue Produkte. Der neue DS7 Crossback hat viel Erfolg. Das gilt auch für unsere Klassiker Berlingo und Picasso.»

Auch Mercedes-Benz-Direktor in Hollerich, Patrick Schmit bewertet das Autofestival als «befriedigend». Auch hier gelten «4X4 und SUVs als Hit». Natürlich haben die AMG-Modelle und andere Sportwagen weiterhin ihre Fangemeinde. So zum Beispiel den 23-jährige Alen, der das Festival gemeinsam mit seinen Freunden Anes (24) und Eldin (25) besucht hat. «Er ist von der E-Klasse total begeistert. Wir wollen ihn beraten, damit er den besten Preis beim Kauf des Neuwagens erhält», so Anes.

Außergewöhnliche Modelle zu entdecken

«Beim Autofestival geben alle Händler ihr Bestes», so Rigaux. Die Besucher haben zudem einmal die Gelegenheit, außergewöhnliche Fahrzeuge – wie den Ford GT – unter die Lupe zu nehmen», erklärt er weiter.

So konnten es die drei Autofans Thomas, Guillaume und Nicolas (23) kaum noch erwarten, die Schmuckstücke bei Bentley-Lamborghini in Gasperich zu bewundern. «Es ist das erste große Ereignis des Jahres für uns. Wir, die keine Käufer sind, werden von den Händlern ganz anders empfangen. Sie sind viel offener», betont Guillaume.

Manchmal verstecken sich die größten Schätze dort, wo man sie nicht erwartet. Wie zum Beispiel an der Avenue de la Porte Neuve. Dort öffnete vor einem Jahr ein kleiner McLaren Showroom. Dort sind zum Beispiel der McLaren 720 S und der McLaren 570 GT ausgestellt. Autointeressierte haben noch bis heute Abend die Möglichkeit sich auf dem Festival umzusehen.

(Juliette Devaux/L'essentiel)