Arbeitslosenquote sinkt unter sechs Prozent

Die Zahl der bei der Arbeitsagentur in Luxemburg (Adem) gemeldeten Arbeitssuchenden lag am 31. Mai 2021 bei 17.340. Das sind 909 Personen weniger als noch im Vormonat April – und ein Rückgang von 2869 Personen im Vergleich zum Vorjahr – also 14,2 Prozent. «Der aktuelle Rückgang kann als Gegenreaktion betrachtet werden», erklärt die Adem in ihrer Mitteilung. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote ist demnach weiter rückläufig und liegt nun bei 5,9 Prozent. Sie liegt damit wieder auf dem Vorkrisenniveau (5,5 Prozent im Februar 2020).

Im Mai 2021 waren 1881 Einwohner bei der Adem registriert, ein Anstieg von 206 Personen (12,3 Prozent) im Vergleich zum Mai des Vorjahres. «Im Mai 2020 war die Zahl der Registrierungen wegen dem massiven Einsatz von Kurzarbeit relativ gering», bemerkt Adem. Die Zahl der einheimischen Arbeitssuchenden, die volles Arbeitslosengeld beziehen, sank im Vergleich zum Vorjahr um 1058 auf 9073. Das entspricht einem Rückgang von 10,4 Prozent.

Gleichzeitig meldeten die Arbeitgeber der Adem im Mai 3961 offene Stellen – ein Anstieg von 73,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zum 31. Mai 2021 zählte die Adem 8865 verfügbare Positionen. Innerhalb eines Jahres ist die Anzahl der verfügbaren Stellen um 56,4 Prozent gestiegen. «Die Indikatoren für Jobangebote erreichen wieder das Niveau von vor der Gesundheitskrise oder übertreffen es sogar», erklärt die Adem. Vor allem im Hotel- und Gaststättengewerbe zeichnet sich demnach eine Erholung ab: 365 Stellen wurden im Laufe des Mai gemeldet, so viele wie im Mai 2019. Die Zahl der offenen Stellen in dieser Branche lag am 31. Mai 2021 bei 537.

