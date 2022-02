Dinis bringt auf Youtube Geschichte näher

Dinis aus Differdingen ist großer Doku-Fan. Statt sie nur zu schauen, hat der 25-Jährige beschlossen, auch selbst Video-Content zu erstellen: Die Geburt seines Youtube-Kanals Fufluns, wo er seine Leidenschaft für Geschichte per Smartphone und Mikrofon teilt.

Vom Thema Abtreibung in der UdSSR über Telearbeit in den USA bis hin zur Grundschule in Luxemburg vor 1900 – Dinis greift ganz unterschiedliche Themen auf, um bei seinen Zuschauern «kritisches Denken anzuregen», wie er sagt. «In der Schule lernt man oft die großen Zusammenhänge, meine Idee ist es, Themen anzusprechen, die wenig bekannt sind.»

Seit Oktober, nachdem er seinen Abschluss in Geschichte an der Uni gemacht hatte, habe er viel Zeit damit verbracht, seine Videos zu drehen. Eine Aufnahme bedeute etwa zehn Stunden Arbeit. «Ich arbeite jeden Tag ein bisschen daran, sagt Dinis. Die Themen über Videos anzugehen, sei für ihn eine naheliegende Entscheidung gewesen: «Das ist leichter zu verdauen als ein dickes Geschichtsbuch. Es macht die Themen viel zugänglicher.»

Der Youtuber hat vor Kurzem seinen ersten Job angetreten, seinen Kanal will er aber fest im Blick halten. Künftig kann er sich vorstellen, seinem Kanal einen lokalen Touch zu verleihen. «Wenn es die Ausrüstung und mein Zeitplan zulassen, würde ich gerne Videos an Kultstätten in Luxemburg drehen.» Themen hat er bereits im Kopf: den Gerichtshof der Europäischen Union und Esch2022.

(mm/L'essentiel)