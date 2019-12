Kurz vor Weihnachten wird es nochmal warm

Am Dienstagnachmittag ist die Temperatur in Luxemburg auf bis zu 15 Grad geklettert. Da sank die Weihnachtsstimmung in den Keller. Auch in den kommenden Tagen müssen viel Deko und Weihnachtslieder nachhelfen.

Der Mittwoch beginnt mit milden 6 bis 8 Grad. Am Nachmittag steigt die Temperatur auf bis zu 11 Grad an. Dazu bleibt es meist trocken. Vereinzelt gibt es Regenschauer.

Der Donnerstag bleibt mild und trocken. Bei bis zu 12 Grad am Nachmittag kommt sogar die Sonne raus.

(L'essentiel)