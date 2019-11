Ronaldo muss sich auf Rumpel-​​Rasen einstellen

«Wir tun unser Bestes, um am Sonntag spielen zu können», sagte Jéis Weber, Stadionbeauftragter der Stadt Luxemburg gestern. Er versuchte dabei erst gar nicht, seine Sorge zu verbergen. Da Düdelingen am vergangenen Donnerstag gegen Sevilla in der Europa League spielte, sei der Rasen aktuell an der Grenze des Zumutbaren.

Auch die FLF war besorgt und bat um Experten-Hilfe. «Es gibt nichts, was wir tun können. Das ist nicht unser Bereich», verriet Generalsekretär Joël Wolff gestern. «Es ist sehr schwierig, der aktuelle Zustand des Rasens verhindert den Einsatz von Maschinen.»

Rugby ist weniger schädlich als Fußball

Die Uefa hat das Training auf dem Platz vor dem Spiel am Sonntag verboten. Daher hat man bei der FLF mit der Suche nach einer Ausweichfläche für das Training der Portugiesen am Samstag begonnen. Das Team um Cristiano Ronaldo wird am späten Freitagnachmittag im Großherzogtum erwartet. Die Gemeinde Hesperingen soll bereits abgelehnt haben. Es gibt im Großherzogtum nicht viele Sportplätze, die neben einem guten Rasen über einen geschlossenen Bereich für eine Pressekonferenz verfügen.

In der Zwischenzeit wurde eine von F91 Düdelingen gekaufte spezielle Plane auf den Rasen gelegt. Die Flächen in den Torräumen wurde gestern bereits ausgetauscht und einige Löcher im Feld wurden aufgefüllt. «Ich habe es nicht geglaubt, aber Rugby ist weniger schädlich als Fußball», sagte Jéis Weber. Mit dem in diesen Tagen angekündigten Schneeregen dürften die Probleme bis zur Feldbegehung am Sonntagmorgen noch zunehmen. Ob das Spiel gegen Portugal am Sonntag wie geplant stattfinden kann, steht noch in den Sternen.

