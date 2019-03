Unfall auf A4 – Zwei Fahrbahnen blockiert

Artikel per Mail weiterempfehlen

A4 tëschent Kräiz Cessange an Opfaart Leudelange-Sud Stau, Accident mat méi Gefierer, 2 Spure blockéiert, Gaass fir... #ACL_A4 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_LU) 21. März 2019

Nach einem Unfall auf der Autobahn A4 in Richtung Esch in Höhe Leudelingen am Donnerstagnachmittag waren zwei Fahrspuren blockiert. Es staute bis zum Zessinger Kreuz.

An dem Unfall waren laut dem Automobilclub ACL mehrere Fahrzeuge beteiligt. Gegen 16.15 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

(L'essentiel)