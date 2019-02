Kämpft ein Luxemburger noch immer für den IS?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Aussicht auf den kürzlich von Donald Trump angekündigten Rückzug der US-Armee aus Syrien gibt Anlass zu der Befürchtung, dass tausende IS-Kämpfer nach Europa fliehen könnten. Die französischen und belgischen Behörden haben vor kurzem mitgeteilt, dass sie sich bereits darauf vorbereiten. Eine Frage, mit der sich auch – in geringerem Maße – Luxemburg befasst.

«Die Beschreibung der Person, von der vermutet wird, dass sie sich noch in einer Konfliktzone befindet, ist bekannt. Die Situation wird regelmäßig neu bewertet», sagt Luc Reding, Direktor für Strafsachen im Justizministerium. An Transparenz mangele es den Ermittlern zwar nicht, allerdings «gibt es in dem Fall zurzeit keine neuen Hinweise», erklärt ein Vertrauter des Premierministers auf Anfrage von L'essentiel.

Lebenslange Freiheitsstrafe im Falle eines tödlichen Terroranschlags

Aller Wahrscheinlichkeit nach dürfte es sich bei der Person Steve Duarte aus Meispelt bei Kehlen handeln. Vor drei Jahren sorgte der portugiesische Staatsbürger für Schlagzeilen, als er offenbar eine Geisel in einem IS-Propagandavideo hinrichtete. «Die zuständigen Behörden können dazu nichts sagen, weil es sich um eine laufende Ermittlung handelt», sagt Reding. Die Regierung macht auch keine Angaben dazu, ob der Verdächtige bereits getötet, im Gefängnis sitzt, oder ob er sich überhaupt noch beim IS aufhält.

In Frankreich betonte Innenminister Christophe Castaner, dass «IS-Kämpfer, die in ihre Heimat zurückkehren, wegen terroristischer Kriegshandlungen ins Gefängnis kommen». Auch in Luxemburg bestätigte Reding, dass «sich Menschen, die sich einer Terrororganisation anschließen, strafbar machen.»

Nach dem Luxemburger Recht wird die «aktive Angehörigkeit einer terroristischen Vereinigung» mit bis zu acht Jahren Haft und einer Geldstrafe in Höhe von bis zu 12.500 Euro» bestraft. Wer einen Terroranschlag verübt, muss bis zu 20 Jahre hinter Gitter. Eine lebenslange Freiheitsstrafe ist vorgesehen, wenn durch den Anschlag ein Mensch getötet wird.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)