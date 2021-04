Gewerkschaften richten Fokus auf Arbeitsmarkt

Der Tag der Arbeit ist für Gewerkschaften einer der wichtigsten Tage im Jahr. In diesem Jahr fällt er auf einen Samstag, was die Gewerkschaften aber nicht davon abhält, für die Rechte der Arbeiter zu demonstrieren. Die Corona-Pandemie bremst die gewerkschaftlichen Bemühungen jedoch tatsächlich aus. Beim LCGB ist deshalb in diesem Jahr nur eine Onlineveranstaltung geplant. Der OGBL plant eine Demonstration in Esch/Alzette unter Beachtung der Abstands- und Corona-Regeln.

Die Arbeitnehmervertreter wollen dabei jeweils unterschiedliche Themen in den Vordergrund rücken. LCGB-Präsident Patrick Dury will mit seiner Gewerkschaft auf die große EU-Abhängigkeit von Drittstaaten in vielen Politikfeldern hinweisen. Gerade im Bereich der Gesundheits-, Investitions- und Industriepolitik sieht der LCGB Handlungsbedarf. Als Beispiele nennt Dury etwa die Probleme bei der Beschaffung von Schutzmasken und die Situation beim Stahlkonzern Liberty Steel. Für den LCGB-Präsidenten sei eine Tripartite-Sitzung zur Organisation der Luxemburger Wirtschaft «zwingend erforderlich».

Angestellte im Homeoffice brauchen Schutz

Der OGBL lege den Fokus auf «einen sozial gerechten Weg aus der Krise», so Präsidentin Nora Back. Sie setze sich für «Arbeit für alle und soziale Gerechtigkeit» ein. Die oberste Gewerkschafterin gibt sich kämpferisch: «Der OGBL wird sich jedem Versuch der Sparpolitik widersetzen.» Es müsse darauf geachtet werden, dass Steuererhöhungen große Unternehmen und Spitzenverdiener träfen. Kleine und mittlere Einkommen dürften hingegen nicht weiter belastet werden, betont die Gewerkschafterin.

Beide Gewerkschaftsvertreter sprechen sich für den Schutz der Angestellten im Homeoffice aus. Deren Zahl ist durch die Coronakrise deutlich gestiegen. «Wir müssen unbedingt vermeiden, dass sich Beschäftigte im Homeoffice isoliert fühlen, oder dass dabei psychische Probleme auftauchen», macht Nora Back deutlich. Auch Dury warnt davor, dass die «Grenze zwischen Privat- und Berufsleben» zu verschwimmen drohe. Außerdem sieht der LCGB-Präsident die Gefahr von «versteckten Arbeitszeiten». Über erste Rahmenverträge habe man bereits mit Arbeitgebern verhandelt, heißt es von den Gewerkschaften.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)