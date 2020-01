Bettel trifft sich in Paris mit Macron und Michel

Xavier Bettel wird diesen Freitag zu einem offiziellen Besuch in Paris erwartet. Er wird vom französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron empfangen. Neben Bettel wird auch Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rates, an dem Treffen teilnehmen. Das teilte die luxemburgische Regierung am Donnerstag mit.

Während ihres «Dialogs» werden die Drei über «aktuelle europäische Angelegenheiten» sprechen. Die Regierung schweigt über die genauen Inhalte der Unterredung und verweist auf «die vorrangigen strategischen Dossiers der EU für die kommenden Monate». Neben dem Abschluss des Brexits dürfte auch der Kampf gegen den Klimawandel auf der Agenda stehen.

Zu Charles Michel haben Xavier Bettel und Emmanuel Macron eine besonders enge politische Bindung. Sie geht zurück auf Michels Zeit als belgischer Regierungschef. So trafen sich die drei als Regierungschefs beispielsweise zweimal in Luxemburg, 2017 in Senningen und 2018 in Burscheid. Dort war auch der niederländische Premierminister Mark Rutte mit von der Partie. Am Rande eines Treffens in Brüssel wurden die Staatschefs bei der gemeinsamen Abendgestaltung gesichtet. Wie es sich für eine echte Männerfreundschaft gehört: Mit Chips und Bier.

(jg/L'essentiel)