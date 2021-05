«Die Preise für Zigaretten müssen erhöht werden»

Die Krebsstiftung schlägt Alarm. 26 Prozent der Einwohner rauchen im Jahr 2020 und damit so viel, wie seit über 15 Jahren nicht mehr. L'essentiel hat mit Lucienne Thommes, der Präsidentin der Krebsstiftung, gesprochen.

L'essentiel:: Was war Ihre erste Reaktion, als Sie die Zahlen gesehen haben?

Lucienne Thommes, Präsidentin der Krebsstiftung: Wir waren schockiert. Schon die Zahlen für 2019 waren ja katastrophal und unerklärlich. Jetzt haben wir gesehen, dass 2020 offenbar nicht besser war: Gerade mal ein Prozent weniger, das sind Peanuts.

Vielleicht war 2020 nicht das richtige Jahr, um mit dem Rauchen aufzuhören?

Viele Studien haben in der Tat gezeigt, dass Raucher während der Pandemie mehr geraucht haben. Aber im Gegenteil: Man hätte meinen können, dass angesichts der dramatischen Folgen einer Corona-Infektion für Raucher, einige beschlossen hätten, das Rauchen aufzugeben.

Wie kann das Rauchen eingedämmt werden?

Rauchen muss wieder unnormal werden. Fragt man SchülerInnen im Lycée, welcher Anteil der Bevölkerung raucht, antworten sie: 80 Prozent! Als ob fast jeder rauchen würde. Man muss dazu sagen, dass junge Leute überall Zigaretten sehen, ob im Supermarkt oder an der Tankstelle. Sie müssen denken, es gehöre zum täglichen Leben. Der Tabak muss also aus ihrem Blickfeld verschwinden, indem wir die Werbung am Verkaufsort entfernen und die neutrale Packung einführen.

Was wäre die effektivste Maßnahme?

Wir sollten den Kampf gegen den Tabak schon jetzt wieder zur Priorität erklären. Ja, wir befinden uns in einer Pandemie, aber Corona gibt es schon seit mehr als einem Jahr. Heute sollte es nicht mehr den ganzen Raum einnehmen. Wir müssen auch an andere Themen der öffentlichen Gesundheit denken. Um das Rauchen zu bekämpfen und zu verhindern, dass junge Menschen mit dem Rauchen anfangen, brauchen wir eine konsequente Preiserhöhung für Zigaretten.

Eine unpopuläre Maßnahme...

Es ist bewiesen, dass ein Angriff auf die Brieftasche die beste Lösung ist. Wenn eine Packung zwölf, 13 oder 14 Euro kostet, werden Kinder es sich zweimal überlegen, ob sie ihr Taschengeld für Tabak ausgeben.

