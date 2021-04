2020 war das Jahr der Bananen und des Brokkoli

Obst und Gemüse sind zum Spitzenprodukt des Pandemiejahres 2020 geworden. Kunden kauften von diesen Lebensmitteln fast 30 Prozent mehr als noch 2019. Das stellt Lidl in seiner Analyse der Kosumgewohnheiten in Luxemburg fest. Bananen führen die Liste der beliebtesten Produkte an (mehr als 790.000 Kilogramm im Jahr 2020). Brokkoli (+40 Prozent), Avocados (+35 Prozent) und Gurken (+25 Prozent) haben den größten Wachstum bei den Verkaufszahlen pro Stück erlebt.

Der deutsche Einzelhändler stellt zudem fest, dass «Fertiggerichte nicht so gut beim Konsumenten ankamen». Auch was den Verkauf von Fleisch angeht, habe man einen Rückgang bemerkt. «Der Verkauf von Wein und Bier ist ebenfalls um -1 Prozent beziehungsweise -6 Prozent zurückgegangen, während Spirituosen ein Plus von +5 Prozent verzeichnen», heißt es weiter.

Kunden kauften seltener, aber in größeren Mengen ein

Im Februar letzten Jahres, also vor dem Lockdown, deckten sich Verbraucher eher mit Grundnahrungsmitteln ein: Nudeln, Reis, Mehl und Hefe wurden besonders viel gekauft (+18 Prozent). Wasch- und Reinigungsmittel sowie Toiletten- und Küchenpapier gewannen ebenfalls an Beliebtheit, nicht aber zu vergleichen mit den Hamsterkäufen aus anderen Ländern (+6 Prozent). Mehr als ein Drittel mehr Fisch und Geflügel ging über die Theke als gewöhnlich.

Insgesamt wurde auch festgehalten, dass Kunden seltener einkaufen gingen, pro Supermarktbesuch aber auch mehr kauften. Die Kundenzahlen sanken um rund 15 Prozent während der Verbraucher für seinen gefüllten Caddy 12 Prozent mehr zahlte.

(mv/L'essentiel)