132 Millionen-​​Plus für Krankenkasse

Wie bereits in den vergangenen drei Jahren verzeichnet die assurance maladie-maternité auch 2018 ein Plus bei den Einnahmen, so heißt es von der Caisse nationale de santé (CNS) in einer Erklärung von Montag. Dabei beträgt die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben rund 132,5 Millionen Euro. Damit wächst die Gesamtrücklage der Krankenversicherung von 737,2 Millionen im Jahr 2017 auf 868,7 Millionen im Jahr 2018.

Die laufenden Ausgaben für die assurance maladie-maternité belaufen sich im Jahr 2018 auf 3,263 Milliarden Euro, verglichen mit 3,396 Milliarden Euro bei den Einnahmen. Hierbei stellte die Krankenhausversorgung bei den innerhalb von Luxemburg erbrachten Dienstleistungen mit 975,4 Millionen Euro den größten Ausgabenposten dar. Die Dienstleistungen im Ausland beliefen sich auf 432,6 Millionen Euro.

Im Jahr 2018 waren rund 858.000 Menschen in der luxemburgischen assurance maladie-maternité versichert – darunter 65 Prozent mit Wohnsitz in Luxemburg und 35 Prozent mit Wohnsitz im Ausland.

(Olivier Loyens/L'essentiel)