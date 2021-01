Diese Artikel haben Sie 2020 am häufigsten gelesen

Welche Artikel und welche Themen haben die meisten L'essentiel-Leser 2020 erreicht. Das Jahr, das von vielen als Katastrophen-Jahr bezeichnet wurde. Corona war seit März nicht mehr aus den Nachrichten zu vertreiben und soviel sei gesagt: Auch im Jahresrückblick führt an dem Virus kein Weg vorbei. Die unangefochtene Nummer eins der Top zehn Artikel bildet unser Corona-Newsticker für Luxemburg. Seit März haben fast eine Million Menschen die Entwicklung der Corona-Pandemie im Großherzogtum an Hand unseres Artikels verfolgt.

Aber die Entwicklung in anderen Ländern hat unsere Leser ebenfalls bewegt. So haben sich rund 403.000 Leser für Corona-Nachrichten aus dem übrigen Europa interessiert. Der Europa-Newsticker belegte Platz zwei in der Rangliste, vor einem Artikel, der selbst uns staunen ließ: «Lidl lässt zwischen 8.30 und 9.30 Uhr nur Senioren rein». Eine einfache Wirtschaftsmeldung geht viral und wird laut einem Bericht des Branchenportals Meedia zum Artikel mit den meisten Facebook- und Twitter-Interaktionen im deutschsprachigen Raum.

Jetzt lassen wir Corona erst mal hinter uns: Nachrichten aus der Welt der Stars und Sternchen standen bei ihnen, liebe Leser, hoch im Kurs. Unser Promi-Ticker erreichte rund 171.000 Leser über das ganze Jahr und belegt damit Rang vier. Immerhin 148.000 Menschen haben sich für die Hochzeit von Sylvie Meis interessiert (Rang fünf). Was der Corona-Lockdown für die Luftqualität im Großherzogtum bedeutet hat, wollten 113.000 Menschen wissen (Rang sechs).

Das Schicksal einer Wanderin in den USA hat 109.000 Leser interessiert. Die Frau war zwei Wochen vermisst, ehe sie lebend gefunden worden ist. Die Corona-Situation in unserer Nachbarschaft haben insgesamt 88.000 Leser in unserem Newsticker zur Großregion verfolgt (Rang acht). Platz neun erreichte 87.000 Leser: unser Bericht über die Pressekonferenz mit Premierminister Xavier Bettel (DP) vom 18. März. Den zehnten Platz der meistgelesenen Artikel 2020, darin geht es um Luxemburgs Rückkehr zur Normalität nach dem ersten Lockdown, haben rund 78.000 angeklickt.

(L'essentiel)