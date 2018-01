Luxemburgs Blitzer knipsen eine halbe Million Fahrer

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im März 2016 wurden die ersten automatischen Radarfallen in Luxemburg «scharf gestellt». Mittlerweile sind quer über das Land verteilt 21 fest installierte Blitzer in Betrieb – und die Geräte kommen kaum zur Ruhe.

Laut Angaben des Ministeriums für Innere Sicherheit tappten innerhalb eines Zeitraums von knapp zwei Jahren exakt 518.201 Fahrzeuge, darunter 359.290 Pkw (69,3 Prozent), in eine Radarfalle. Auch 126.143 Fahrer von Firmenwagen (24,4 Prozent) hatten zu viel auf dem Tacho und mussten Strafen zahlen. Die Blitzer erfassten zudem 32.768 Lastwagen (6,3 Prozent). Am fleißigsten knipst übrigens die Radarfalle auf der B7 in Schieren.

Vereinfachte Prozedur

Rund 83 Prozent der halben Million Fahrer zahlten ihre Radarstrafen pünktlich. Zahlungsunwillige Fahrer hingegen sind für die Justiz mittlerweile zur Belastung geworden, wie Generalstaatsanwältin Martine Solovieff kürzlich erklärte.

Die Verfahren zur Übermittlung der Bußgelder sollen nun überarbeitet werden – mit dem Ziel, den Aktenstau in den Gerichten zu verringern. Die Deputierten haben am Donnerstag einen Bericht über einen Gesetzentwurf angenommen, der die Begleichung von Strafzetteln für Autofahrer vereinfachen soll. Die Abstimmung über den Text ist für Februar vorgesehen.



(Jérôme Wiss/L'essentiel)