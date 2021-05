Félix Braz bittet um Annullierung des Rücktritts

War der Rücktritt von Félix Braz (Déi Gréng), dem ehemaligen Vize-Premierminister und Justizminister nicht rechtmäßig? Das ehemalige Regierungsmitglied und sein Anwalt geben Anlass zu der Vermutung, schließlich hat der Politiker gegen seine «ehrenvolle Entlassung» am 22. August 2019 nach seinem Herzinfarkt zwei Klagen beim Verwaltungsgericht eingereicht, wie RTL berichtet.

Félix Braz seinerseits «hofft, dass der nächsten Person, die in meiner Situation sein wird, das erspart bleibt, was ich in den letzten Monaten zusätzlich zu meiner Rehabilitation durchmachen musste». Gegenüber L'essentiel kommentierte Braz, dass er sich «auf den Mangel an gesetzlichen Bestimmungen» für solche Fälle bezieht und es eine «Grauzone» sei.

Mäi Fall ass et bis elo nach net ginn. Ech sinn deen éichten mee secher nett dee Läschten. Ech ka just hoffen dass deem nächsten an esou enger Situatioun dat erspuert bleiwt wat ech niewt menger Rééducatioun dei läscht Méint hu musse matmaachen. https://t.co/q12EdGqweB pic.twitter.com/4aWDpe1kmI — Felix Braz (@felix_braz) May 12, 2021

Etwas mehr als einen Monat nach seinem Herzinfarkt hatten Déi Gréng für den 25. September 2019 eine Regierungsumbildung angekündigt. Sam Tanson wurde daraufhin Justizministerin und François Bausch übernahm die Aufgaben des stellvertretenden Premierministers. Am 11. Oktober ratifizierte Großherzog Henri ein Dekret des Regierungschefs, das dem Minister einen «ehrenvollen Rücktritt» gewährte. Braz behauptet nun aber, er habe diesem Rücktritt nicht zugestimmt.

Eine der Klagen fordert daher die Rückgängigmachung der Kündigung, die andere eine bessere Abfindung, da die bestehende als «diskriminierend» und nicht gesetzeskonform bewertet werde, so der Anwalt von Félix Braz gegenüber RTL. Auf Anfrage von L'essentiel war der Anwalt nicht für weitere Details verfügbar. Artikel 77 der luxemburgischen Verfassung besagt, dass «der Großherzog die Minister ernennt und entlässt».

(jw/L'essentiel)