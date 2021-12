«Die Impfung schützt Kinder und ihre Großeltern»

Im Impfzentrum in der Hall Victor Hugo auf dem Limpertsberg wartet ein ganz neues Publikum in einem neugeschaffenen Bereich. Seit Donnerstag ist auch im Großherzogtum die Impfung für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren freigegeben. «Wir haben uns für die Impfung entschieden, weil die Kinder oft bei ihren Großeltern sind. Die Impfung schützt nicht nur die Kinder, sondern auch ihre Bezugspersonen», sagt die Mutter von Noah (9) und Fynn (11). Sie arbeitet in der Gesundheitsbranche und hat keine Sekunde gezögert. «Wir haben von Anfang an verfolgt, was passiert und haben es den Kindern erklärt. Sie haben den Nutzen der Impfung sofort verstanden», sagt die Mutter.

Am ersten Tag wurden auf dem Limpertsberg 70 Kinder gegen Corona geimpft. Auch in den Zentren in Esch-Belval und in Ettelbrück werden Kinder geimpft. «Wir haben sofort einen Termin für unseren Sohn gemacht», sagte eine andere Mutter. Für ihre Familie ging es vor allem um die mit der Impfung einhergehende Solidarität. Die Mutter des elfjährigen Luka versteht die Diskussion um die Kinderimpfung nicht. «Die Folgen, die eine Infektion mit sich bringen kann, sind wesentlich gravierender, als die einer Impfung. Außerdem hinterfragt niemand, was in den Impfungen gegen die Kinderkrankheiten ist.»

Die neun Jahre alte Ivana hat gerade ihre erste Dosis des Impfstoffs von Biontech erhalten – ein Drittel der Menge, die Erwachsene verabreicht bekommen. «Jeder hat seine Meinung. Ich bin froh, dass ich jetzt geimpft worden bin», sagt sie. Ein paar Meter weiter steht eine Frau, die auf ihre Drittimpfung wartet. «Meine Tochter will die Impfung nicht. Wir haben ihr die Wahl gelassen», sagt sie.

(Yannis Bouaraba/L'essentiel)