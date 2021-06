Trotz Lockerungen bleiben sie lieber zu Hause

Die Infektionszahlen sinken weltweit und auch die Einschränkungen werden immer weniger. Dennoch weigern sich Menschen in Luxemburg und in der Grenzregion die Geborgenheit ihrer eigenen vier Wänden zu verlassen. Der Grund: Sie haben Angst vor der Rückkehr ins Büro, irgendwo eingeladen zu werden und allgemein wieder mit Menschenmengen in Kontakt zu kommen. Sie leiden an einem sogenannten «umgekehrten Kulturschock». Die Rückkehr in den früheren Alltag fällt ihnen schwer.

«Ich habe keine Angst vor dem Virus oder davor, mich anzustecken. Es ist nur so, dass sich meine Interessen verändert haben», erklärt Sabine*. Die Steinforterin arbeite allein im Homeoffice und sei Menschenmengen nicht mehr gewohnt. «Ich bleibe lieber zu Hause, lade Leute ein, wenn es mir recht ist, bestelle im Internet und mein Partner erledigt die Einkäufe», beschreibt sie die Situation. Sie fühle sich zu Hause freier als außerhalb der eigenen vier Wänden, wo sie auch die zunehmende Unhöflichkeit» belaste.

«Ich hatte mehrere Panikattacken»

Daniel geht es ähnlich. «Ich habe bereits vor der Pandemie selten das Haus verlassen. Doch mit Corona wurde es noch schlimmer» gesteht der Mann aus Petingen. Seine größte Angst war es, sich anzustecken. «Ich habe jedoch das Glück, in einer großen Wohnung zu leben. Darin kann ich gemütlich einen trinken, essen, rauchen während ich Musik höre. Ich bleibe viel lieber zu Hause», sagt er.

Auf der anderen Seite der Grenze – in Frankreich – schildert Alison eine ähnliche Lage. «Ich hatte bereits mehrere Panikattacken, habe hyperventiliert und Krampfanfälle gehabt.», sagt die Frau aus Hussigny-Godbrange. Ihr sei aber bewusst, dass dies auch Nebenwirkungen von Ritalin sein könnten, welches sie seit zwei Wochen einnimmt. «Jedenfalls haben wir seit Weihnachten 2019 nicht mehr für mehr als ein paar Stunden das Haus verlassen – das wiederum für die Arbeit, die Schule, diverse Termine, oder zum Einkaufen. Ihre Familie habe sie seither auch nicht mehr gesehen.

Auf die Frage, was sie davon überzeugen könnte, zu ihrer alten Lebensweise zurückzukehren, sind die Meinungen auseinander gegangen. «Vielleicht wenn keine Masken mehr getragen oder Coronatests gemacht werden müssen, und wenn ich vor den Geschäften nicht Schlange stehen muss», verrät Sabine*. Daniel würde sich wünschen, «wieder ohne Beschränkungen zu reisen». Für Jessica, aus dem belgischen Messancy sei «die Impfung der Schlüssel zur Normalität».

*der Name wurde geändert

(pp/L'essentiel)