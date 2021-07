Kolbenente brütet erstmals in Luxemburg

Normalerweise ist die Kolbenente im Großherzogtum nur im Winter zu Gast oder legt eine Pause bei ihrer Durchreise ein. Wie der Verein «natur&ëmwelt» am Mittwoch mitteilt, halten sich nun aber zwei Paare an den Remicher Bagegrweihern auf. Ende Juni habe der Verein dort ein Weibchen mit einem etwa drei Wochen alten Jungvogel ausgemacht. Dies sei der erste Brutnachweis der Kolbenente in Luxemburg.

Für die Ornithologen der COL (Centrale Ornithologique du Luxembourg) wird es jetzt interessant zu sehen sein, ob sich die Kolbenente im Rahmen ihrer Ausweitung der Brutgebiete im Haff Réimech fest ansiedeln kann.

Die Kolbenente brütet in Mitteleuropa, ist aber selten. Die Vögel besiedeln nährstoffreiche und schilfumstandene Gewässer. Ihre Nahrung besteht aus Wasserpflanzen.

(sw/L'essentiel)