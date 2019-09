Differdingen hat bald 80 günstige Wohnungen

Um den Ortseingang wiederzubeleben und die Wohnsituation zu verbessern, wird die Gemeinde Differdingen Anfang 2020 mit den Arbeiten an einem riesigen Immobilienkomplex beginnen, der sich an der Kreuzung von Rue Émile-Mark und Boulevard Émile-Krieps in der Nähe des Einkaufszentrums Opkorn befinden wird.

Das Projekt mit dem Namen Project Gravity besteht aus zwei 20- und 16-geschossigen Türmen mit insgesamt 80 Wohneinheiten (plus 80 Stellplätzen), einem Bürogebäude und zwei Gebäuden mit einer Krippe für rund 80 Kinder sowie rund 125 Wohneinheiten für kurz- und mittelfristige Aufenthalte wie zum Beispiel das Apart-Hotel. Zum Projekt gehören auch ein zweigeschossiges Einkaufszentrum mit rund 3500 Quadratmetern und 225 Tiefgaragenplätzen.

Eine Stadt in der Stadt

Ein innovativer Ansatz der Stadt dürfte darin bestehen, mehr als 40 Millionen Euro in den Erwerb von 80 Wohnungen des Komplexes zu investieren, um sie dann zu erschwinglichen Preisen zu verkaufen oder zu vermieten, «um konkret zur Kontrolle der Immobilienkosten beizutragen», sagt Roberto Traversini, Bürgermeister von Differdingen, während einer Pressekonferenz am Dienstag. Das Ministerium für Wohnungswesen werde sich an dem Projekt in einer Größenordnung von 12 bis 18 Millionen Euro beteiligen, je nach Anzahl der zum Verkauf oder zur Vermietung stehenden Wohnungen.

Jede Wohnung hat einen Balkon

Die 80 Wohnungen mit zwei bis zu vier Zimmern sind auf 85 bis 140 Quadratmetern Wohnfläche ausgelegt und verfügen jeweils über einen großen Balkon. «Der Bau wird sich auf nachhaltige und recycelbare Materialien konzentrieren», sagt Arnaud Regout, Managing Director von BPI Luxembourg, der für das Projekt verantwortlich ist.

«Die Kriterien für den Weiterverkauf oder die Vermietung dieser Wohnungen sind noch nicht festgelegt», erklärt Georges Liesch, Stadtrat für Mobilität und Stadtplanung. Der Quadratmeterpreis für den Wiederverkauf könnte bei rund 4000 Euro ohne Mehrwertsteuer liegen, der Mietpreis bei rund zehn Euro pro Quadratmeter, also 850 Euro für 85 Quadratmeter.»

(pp/L'essentiel)