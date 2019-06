Tierschützer befreien Hühner aus Käfigen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Seit einigen Monaten sind die Stiftung La Fondation Brigitte Bardot und andere Tierschutzverbände darum bemüht, den Tieren zu helfen, die in den Schrebergärten an der Grenze zwischen Audun-le-Tiche und Esch/Alzette eingesperrt in Vorgärten und Käfigen leben.

Am Montag waren die Tierretter wieder vor Ort und sind mit einem der Mieter ins Gespräch gekommen, um ihn vom Verkauf seiner Hühner zu überzeugen. «Rund zwanzig Hühner wurden dem Luxemburger Verein «Give us a voice» anvertraut, erklärt Bernadette Rohrer von der Bardot-Stiftung.

Am Dienstag kommen sie wieder

Und dennoch: Der Kampf der Verbände ist noch nicht vorbei. Bernadette Rohrer kündigte an, dass sie am Dienstag wieder vor Ort sein werden, um mit weiteren Besitzern zu sprechen, damit auch die ihre Hütten verkaufen.

Teilweise sogar ohne Wasser

Bei der derzeitigen Hitzewelle können die Temperaturen in den Vorschlägen 50 Grad überschreiten. «In den Hütten sind immer noch Hunderte von Tieren gefangen, manchmal ohne Wasser und Nahrung. Wenn wir jeden Tag kommen müssen, dann werden wir das tun«, sagt Rohrer entschlossen.

Auch die Polizei von Audun-le-Tiche war am Montag vor Ort, um eine Eskalation zwischen Pächtern und Tierrettern zu verhindern. «Ein rechtliches Verfahren ist im Gange», so der Einsatzleiter.

(Marion Mellinger/L'essentiel)