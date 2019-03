Die Benzinpreise steigen weiter

Fahrer eines Benziners müssen sich ab Mittwoch wieder auf eine Preiserhöhung einstellen. Der Liter Super und Super Plus werden an luxemburgischen Tankstellen für 1,177 und 1,237 Euro verkauft, was einem Anstieg von 1,2 beziehungsweise 0,8 Cent entspricht. Dieser Trend bestätigt das, was seit Anfang 2019 beobachtet wird: die Preise steigen.

Beim Diesel ändert sich aber nichts. Der Liter wird weiterhin 1,101 Euro kosten.

(L'essentiel)