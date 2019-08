«Luxembourg Jackets» sind für die Besucher da

Lynn und Lucas sind vier Wochen lang in der Luxemburger Hauptstadt als sogenannte Luxembourg Jackets unterwegs. Erkennbar sind die 20-Jährigen an ihren auffällig grünen T-Shirts mit der Aufschrift Ask me! (Frag mich!). Wie Lynn und Lucas wurden mehr als 38 junge Menschen vom LCTO (Luxemburg City Tourist Office) angeheuert, um Einwohnern und Touristen zur Seite zu stehen. Die Luxembourg Jackets sind unter anderem direkt beim Tourist Office oder am großherzoglichen Palast anzutreffen.

Wie eine Art mobile Infostelle gehen die Luxembourg Jackets mit Broschüren und Stadtplänen durch die Hauptstadt. «Die Touristen wissen es zu schätzen, dass wir ihnen bei der Suche nach einem bestimmten Ort helfen», sagt Lucas. Für ihn ist es mehr als nur ein Sommerjob. Der junge Mann, der gerade sein Abitur hinter sich hat, möchte eventuell sogar daraus seinen Beruf machen.

Die Helfer müssen vier Sprachen können

Obwohl es sich hier vor allem um einen Sommerjob für junge Menschen handelt, sind jedoch einige Fachkompetenzen gefragt. «Man muss Spanisch, Deutsch, Französisch und Luxemburgisch sprechen können», erklärt Lynn. Außerdem seien laut Lucas gute Kenntnisse der Landesgeschichte notwendig.

