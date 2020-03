Das Wetter ist ideal – um zu Hause zu bleiben

In einigen Teilen Luxemburgs fällt Schneeregen vom Himmel, die Temperaturen sind deutlich nach unten gegangen: Der Winter ist zurück im Großherzogtum.

Der staatliche Wetterdienst Météolux meldet am Samsstagmorgen eine Temperatur von einem Grad. Die gefühlte Temperatur beträgt bei einem frischen Wind aus Nordosten jedoch minus fünf Grad – ideale Bedingungen also, um zu Hause zu bleiben.

Am Nachmittag erreicht das Quecksilber maximal sieben Grad, in der Nacht auf Sonntag geht es wieder bis kurz vor den Gefrierpunkt hinunter. Am Sonntag setzt sich wieder die Sonne durch. Auch zu Beginn der neuen Woche bleibt es freundlich. Allerdings bleibt es kalt.

(L'essentiel)