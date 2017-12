Jahreswechsel wird ungewöhnlich warm

Artikel per Mail weiterempfehlen

Kurz vor 24 Uhr wird der Sekt aus der Schneebar geangelt, die Gläser werden gefüllt und schließlich stoßen fröhliche Menschen bei leichtem Schneefall und herrlicher Winterlandschaft auf das neue Jahr 2018 an. Wäre das was? Leider kommt es in Luxemburg anders. Ganz anders. Denn ab Samstag strömen warme Luftmassen ins Großherzogtum. Diese bescheren uns einen fast schon frühlingshaften Jahreswechsel, wie Meteolux meldet.

So wird das Wetter!







Das Wochenende beginnt mit einem heftigen Wetterwechsel, denn bereits am Samstag steigen die Temperaturen auf deutlich über zehn Grad Celsius. Und so geht es auch an Silvester weiter. Das Thermometer kann dann ebenfalls bis zu zwölf Grad anzeigen. Nur auf eines können wir uns verlassen. Es wird durchgehen regnen.

An Neujahr wird es dann wieder kühler. Es sind nur noch Temperaturen bis sieben Grad möglich. Natürlich bei Regen.

(hej/L'essentiel)