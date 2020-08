CHEM-​​Direktor Reimer tritt von seinem Amt zurück

Das Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) braucht einen neuen Leiter. Der bisherige Klinikdirektor Dr. Hansjörg Reimer wird den Posten zum 1. September aufgeben, wie das CHEM am Freitag mitteilte. Reimer werde der Klinik jedoch weiterhin treu bleiben und als Unfallchirurg und Sportmediziner arbeiten.

Grund für die Entscheidung sei gewesen, dass Reimer die Arbeit als Arzt nicht aufgeben wollte. Das aber hatte der CHEM-Vorstand in der Corona-Krise von dem Mediziner gefordert. Das Gremium hatte den Wunsch geäußert, der Generaldirektor des CHEM solle das Amt in Vollzeit ausüben und die praktische Arbeit als Mediziner vollständig aufgeben, schreibt das Krankenhaus in der Mitteilung weiter. Diesem Wunsch habe Reimer nicht entsprechen wollen und daher sein Amt aufgegeben.

Beide Seiten hätten sich auf die Trennung verständigt, heißt es in der Erklärung weiter. Der Vorstand wolle Dr. Reimer «für die Arbeit, die er in den letzten Jahren geleistet hat» danken. Der Vorstand hat die Stelle für einen neuen hauptamtlichen Direktor bereits ausgeschrieben.

(L'essentiel)