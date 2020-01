Die Grenze bei Schengen ist «weird»

«Die Grenze zwischen Luxemburg und Deutschland verläuft nicht entlang der Mosel. Die Grenze IST die Mosel». Der britische Youtube-Star Tom Scott, 2,1 Millionen Abonnenten, hat dem Schengener Abkommen und den Besonderheiten der deutsch-luxemburgischen Grenze ein dreiminütiges Video gewidmet. Es ging am Montag online und wurde bis Dienstagnachmittag bereits fast 350.000 Mal geklickt.

Der Youtuber erklärt darin, dass das Schengener Abkommen auf einem Schiff auf der Mosel unterzeichnet wurden, wo die Grenzen des Großherzogtums, Deutschlands und Frankreichs aufeinandertreffen. Doch nun wird es kompliziert.

Das ist «weird»

Die Mosel hier ist ein sogenanntes Kondominium. Das bedeutet, Luxemburg und Deutschland teilen sich den Fluss und üben gemeinschaftlich die Kontrolle über die Mosel aus. Folglich, erklärt Tom Scott richtig, sei die Schengen-Brücke, die den Verkehr zwischen den beiden Ländern ermöglicht, sowohl luxemburgisch als auch deutsch. «Wenn man sich auf dieser Brücke über das Wasser bewegt, befindet man sich also in zwei Ländern gleichzeitig». Dies wirft grundlegende Fragen für den Youtuber auf.

«Was würde passieren, wenn man auf dieser Brücke ein Verbrechen begeht?» Im Europamuseum in Schengen fand er keine Antwort auf diese Frage. «Am einfachsten ist es eben, wenn Grenzen Linien sind und keine Bereiche», schließt Scott. In so einem komplizierten Fall wie diesem, sei es am besten so zu verfahren: Einfach weitermachen.

(jw/L'essentiel)