Großer Polizeieinsatz in Esch/Alzette

Die Rue du Brill in Esch/Alzette wurde am Sonntag gegen 23.30 Uhr zum Schauplatz eines großen Polizeieinsatzes. Wenn auch das Geschehen auf den Bildern nicht ganz deutlich erkennbar ist, so sieht man jedoch die Ankunft mehrerer Polizeiautos. Zwei L'essentiel-Leser haben uns am Montagnachmittag über unsere Facebook-Seite kontaktiert, um ein Video der Geschehnisse mit uns zu teilen.

Anfangs wird ein Polizeiauto mitten in der Straße geparkt. Die Bilder deuten daraufhin, dass Polizisten versuchen, einen Mann auf dem Bürgersteig zu kontrollieren. Gerade als die Gemüter sich wieder zu erhitzen scheinen, trifft ein weiteres Polizeifahrzeug am Tatort ein. Ein dritter Wagen folgt mit quietschenden Reifen.

« Ein Streit mit einem Polizisten brach aus »

«Die Ereignisse fanden am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr statt», erzählt der Leser, der die Szene filmte. «Die Polizei führte gerade eine Kontrolle durch, als ein Streit mit einem Polizisten ausbrach. Sie hatten Schwierigkeiten, die Person auf dem Video zu bändigen, und benötigten Verstärkung.» «Seit der Eröffnung des nahe gelegenen Cafés beschwert sich die Nachbarschaft pausenlos und die Polizei muss regelmäßig eingreifen», bedauert ein anderer Leser. Die Polizei hat sich bisher nicht zum Vorfall geäußert.

Gegenüber L'essentiel bestätigte die Polizei diese Informationen. «Eine betrunkene Person wollte die Beamten nicht in ein Café lassen», erklärt ein Polizist. «Daraufhin griffen andere Kunden ein, um der Polizei zu helfen. Es kam zu einer größeren Auseinandersetzung auf der Straße. Die Polizei musste sich mit Pfefferspray gegen die aggressiven Personen wehren. Einer der Beteiligten trug ein Messer bei sich und wollte nicht hören.» Beim Einsatz wurde kein Polizeibeamter verletzt, gegen die Angreifer wurde Protokoll erstellt.

(fl/L'essentiel)