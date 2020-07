Das Testsystem darf nicht überlastet werden

Luxemburg bleibt seiner Linie treu, so viele Leute zu testen, wie möglich. Eine Strategie, die Nachbarländer durch hohe Infektionszahlen erschreckt. Stand Samstag hat das Großherzogtum 333.457 Personen auf das Coronavirus getestet. Die Labore wären auf eine hohe Anzahl von täglichen Tests vorbereitet und dennoch warnt Jean-Claude Schmit davor, dass die Gefahr einer «Überlastung der Labore» bestehe.

Dafür sieht Schmit verschiedene Gründe. Zunächst sei es problematisch, dass sich viele asymptomatische Menschen testen lassen wollen. Den Patienten mit Symptomen müsse «immer Vorrang» eingeräumt werden, erläutert Schmit weiter und weist auf die aktuell «sehr große Arbeitsbelastung» der Labore hin. Würde man hier keine Prioritäten setzen, laufe man Gefahr, dass es zu verzögerten Ergebnissen oder schlimmstenfalls zur «technischen Unmöglichkeit, weitere Proben anzunehmen» komme.

Im Zweifel die Hotline fragen

In seinem Rundschreiben an die Ärzteschaft erinnert der Gesundheitsdirektor daran, «die richtige Testindikation zu wählen», um außerhalb des Massentests und ohne medizinisch Indikation Tests zu veranlassen. Für Reisen ins Ausland müssten Luxemburger die keine Symptome haben seiner Ansicht nach zur Kasse gebeten werden. Die Mediziner werden nach Einschätzung des Direktors von Test-Anfragen überhäuft. Menschen wollten den Test, weil sie «reisen wollen, weil sie es einfach wissen wollen, weil der Arbeitgeber es fordert oder sie eine gefährdete Person besuchen wollen».

Ohnehin sei ein Test «vor dem fünften Tag eines Kontakts mit einem Infizierten nutzlos, es sei denn, es gibt Symptome», verdeutlicht Schmit und verweist Personen, die zweifeln, ob ein Test notwendig ist an die Hotline der Gesundheitsdirektion. Um ein Versagen der Laborkapazitäten zu verhindern, sei dringend geboten, sich an die Regeln des gesunden Menschenverstandes zu halten: Keine spontanen Besuche in einer Notaufnahme «die kein COVID-19-Probenahmezentrum ist». Außerdem sollten sich die Menschen nicht «aus persönlichen Gründen» am Samstag testen lassen. Gleichzeitig arbeite man daran, die Testkapazitäten der Labore im Land zu erhöhen, damit Kapazitäten des Großversuchs für «die klinische Diagnostik umgelenkt werden können», erklärt Schmit.

(nc/L'essentiel)