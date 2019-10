Luxtram schließt ersten Tarifvertrag ab

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die zähen Verhandlungen gehören der Vergangenheit an. Am Donnerstag unterzeichnet Luxtram einen Tarifvertrag, wie es am Mittwoch aus dem Unternehmen hieß. «Das ist eine Premiere für uns», sagte eine Sprecherin.

Seit dem der Aufnahme des Straßenbahnverkehr in der Hauptstadt im Dezember 2017 konnte trotz regelmäßiger Gespräche keine Einigung zwischen Gewerkschaften und Unternehmensleitung erzielt werden. Ende 2018 drohten die Arbeitnehmervertreter mit einem Streik, falls es zu keiner Einigung kommen sollte.

Auf Anfrage von L'essentiel hin wollten Unternehmensleitung und Gewerkschaften keine Details zur Vereinbarung preisgeben, zumindest nicht vor Donnerstag. «Der Vertrag muss noch vom Luxtram-Vorstand ratifiziert werden, wir müssen also diskret bleiben», sagt ein Sprecher von OGBL.

(jg/L'essentiel)