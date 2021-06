Im Großherzogtum kündigen sich erneut Gewitter an

Die Wetterfrösche vom Findel haben erneut eine Gewitter-Warnung herausgegeben. Diese gilt ab Montag 20 Uhr bis Dienstagfrüh um 1 Uhr. Laut den Meteorologen von MeteoLux kann es lokal zu «erheblichen Niederschlägen und Windböen» kommen.

Auch für den Dienstagnachmittag wird wieder mit vereinzelten Gewittern gerechnet, für den Rest des Tages werden Regenschauer vorhergesagt. Auch der Sommer scheint sich langsam eine Pause zu gönnen, das Thermometer wird am Dienstag die 22 Grad nicht überschreiten. Am Mittwoch sollen die Temperaturen weiter auf 16 bis 18 Grad sinken, bevor wir uns am Wochenende wieder auf mildere und trockenere Wetterkonditionen freuen dürfen.

(L'essentiel)