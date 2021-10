Mehr Homeoffice-​​Tage aus Frankreich möglich

Fünf Tage mehr Telearbeit dürfen französische Grenzgänger künftig aus ihrem Wohnland für ihren luxemburgischen Arbeitgeber leisten. Darauf haben sich das Großherzogtum und Frankreich am Dienstag auf einer Sitzung der französisch-luxemburgischen Regierungskommission geeinigt. Die Kommission tagte unter dem gemeinsamen Vorsitz der luxemburgischen Ministerin für die Großregion, Corinne Cahen (DP), und des französischen Staatssekretärs für europäische Angelegenheiten, Clément Beaune in Esch-Belval.

Die Einigung sieht vor, dass künftig 34 Tage Homeoffice für luxemburgische Arbeitnehmer aus Frankreich möglich sind. Zuvor waren nur 29 Tage Telearbeit möglich, ohne dass die Einkünfte aus Luxemburg in Frankreich steuerpflichtig wurden. Mit der Übereinkunft bleiben beide Länder jedoch hinter der Forderung von Politikern aus dem Departement Moselle zurück, die 47 Tage Homeoffice gefordert hatten. Aktuell ist aufgrund der Corona-Pandemie die Berechnung dieser Tage noch bis zum Jahresende ausgesetzt.

Außerdem wird Luxemburg sich mit zusätzlichen 110 Millionen Euro Investitionen an der Eisenbahninfrakstruktur in Frankreich beteiligen. 50 Millionen Euro davon investiert das Großherzogtum in ein Instandhaltungszentrums im Raum Metz. Außerdem sind Investitionen in die Bahnverbindung zwischen beiden Ländern geplant. Zudem wird der Radius des kostenlosen öffentlichen Transportes für P&R-Parkplätze auf französischer Seite ausgedehnt. Pendler, die ihr Auto stehen lassen wollen, können damit bereits Parkplätze ansteuern, die fünf Kilometer von der Grenze entfernt liegen, ohne für das Busticket zahlen zu müssen.

