Tipps, wie du deine Großeltern aufheitern kannst

Machst du dir Sorgen um deine Großeltern? Dein Großvater lacht seit Monaten viel weniger als sonst oder deine Großmutter ruft nicht mehr so oft an? In der Tat könnte deine Sorge berechtigt sein, denn die Pandemie treibt nicht nur die Infektions-, sondern auch die Depressionszahlen in die Höhe.

Sozialer Rückzug und der Verlust der Freude können erste Anzeichen einer Depression sein. Frauen sind sogar zweimal häufiger von einer Depression betroffen! So kannst du deinen Großeltern helfen:

Unterstützung anbieten

Bereite deinen Großeltern eine unvorhergesehene Freude: Biete ihnen Unterstützung im Alltag an. Vielleicht wären sie froh, wenn du ihnen beim Schmücken des Weihnachtsbaums helfen würdest? Natürlich mit Abstand.

Gemeinsames erleben

Spiel mit ihnen wieder mal eine Partie Uno – so habt ihr ein gemeinsames Erlebnis und seid geistig aktiv.

Darauf ansprechen

Falls sich die Stimmung deiner Großeltern trotz aller Bemühungen nicht bessert, sprich sie direkt darauf an, damit sie professionelle Hilfe erhalten. Der Hausarzt oder die Hausärztin wissen bestimmt weiter.

