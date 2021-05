Gewerkschaften befürchten bei GS4 Entlassungen

Gewerkschaften in Luxemburg befürchten, dass es beim privaten Security-Dienstleister GS4 Entlassungen geben wird. Wie OGBL und LCGB am Mittwochnachmittag in einer Presseerklärung mitteilten, habe die Geschäftsführung des Sicherheitsdienstes die Mitarbeitervertretung «am Freitag, den 7. Mai, zu einer Besprechung» einberufen. G4S, mit Sitz in London, beschäftigt in Luxemburg 1200 Mitarbeiter. Über die Anzahl der potenziell von dem Sozialplan betroffenen Mitarbeiter wurden keine Details bekannt. Noch sei auch Zeit für Gespräche.

«Dies wäre der zweite Entlassungsplan in der Geschichte der Branche und der zweite für G4S», so die Gewerkschaften. Die Sicherheitsbranche sei «weiter gewachsen» und zähle nun 22 Unternehmen auf dem nationalen Markt. «Die Gewerkschaften OGBL und LCGB sind strikt gegen Entlassungen» und fordern einen branchenspezifischen Plan zum Erhalt von Arbeitsplätzen, der Kurzarbeit, vorübergehende Ausleihe von Arbeitskräften oder Vorruhestand ermögliche.

(nc/L'essentiel)