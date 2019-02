Die Zahl der Asylanträge bleibt weiterhin hoch

Am Montagmorgen legte Immigrationsminister Jean Asselborn die Bilanz 2018 zum Thema Asylpolitik vor. Seit Beginn der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 sei die Zahl der jährlich eingereichten Asylanträge «zweimal so hoch wie zuvor», so der Minister. Demnach haben im vergangenen Jahr insgesamt 2205 Menschen in Luxemburg einen Asylantrag gestellt, gegenüber 2318 im Vorjahr und 2036 im Jahr 2016.

Die meisten Antragsteller kamen aus Eritrea (17,8 Prozent – 392 Menschen) und Syrien (227 Menschen). Danach folgten Antragsteller aus dem Irak, aus Afghanistan und Georgien.

Unter den Antragstellern befanden sich im Jahr 2018 insgesamt 36 unbegleitete Minderjährige. Im Vorjahr waren es noch 50. Allerdings war 2018 durch das Einreisen immer jüngerer Kindern geprägt – darunter ein 4-jähriges und ein 10-jähriges Kind.

«Das Erlernen von Luxemburgisch fördern»

Auch die Zahl der Asylbewerber, die den Flüchtlingsstatus erhalten haben, ist nach wie vor hoch – 978 gegenüber 1174 im Vorjahr. 361 Anträge wurden abgelehnt.

Diese Zahlen wirken sich auch auf die Unterkunftseinrichtungen des Landes aus. Im Jahr 2018 hatte die Integrationsbehörde OLAI 3739 Betten. «Eine der Schwierigkeiten besteht darin, dass eine Reihe von Migranten auch nach dem Erhalt des Flüchtlingsstatus im Flüchtlingsheim bleiben, weil sie sonst keine Unterkunft haben», so der Minister. Daher müssen wir das Erlernen der luxemburgischen Sprache fördern sowie den Zugang zu Beschäftigung erleichtern».

Neben den Asylanträgen nimmt auch die traditionelle Einwanderung ihren Lauf. Im Jahr 2018 standen in der Reihenfolge Frankreich (4112 Menschen), Portugal (3755), Italien (1949) und Belgien (1224) an der Spitze der Liste der europäischen Ländern dessen Einwohner nach Luxemburg eingewandert sind.

